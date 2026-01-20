Förlust för Sheffield Wednesday mot Birmingham med 0–2
- Birmingham vann med 2–0 mot Sheffield Wednesday
- Marvin Ducksch avgjorde för Birmingham
- Fjärde raka nederlaget för Sheffield Wednesday
Sheffield Wednesday förlorade på hemmaplan mot Birmingham i Championship på tisdagen. 0–2 (0–0) slutade matchen.
Det här var sjätte gången den här säsongen som Birminghams målvakter höll nollan.
Resultatet innebär att Sheffield Wednesday nu har fyra förluster i rad.
Sheffield Wednesday–Birmingham – mål för mål
Marvin Ducksch gjorde 1–0 till Birmingham med sju minuter kvar att spela assisterad av Jay Stansfield. 0–2-målet kom på övertid när Kyogo Furuhashi slog till och gjorde mål. 0–2-målet blev matchens sista.
Det här betyder att Birmingham ligger på 13:e plats i tabellen och Sheffield Wednesday är på 24:e och sista plats. Ett fint lyft i tabellen för Birmingham som så sent som den 3 januari låg på 17:e plats.
Nästa motstånd för Sheffield Wednesday är Bristol C. Lagen möts lördag 24 januari 16.00 på Ashton Gate.
Sheffield Wednesday–Birmingham 0–2 (0–0)
Championship, Hillsborough
Mål: 0–1 (83) Marvin Ducksch (Jay Stansfield), 0–2 (90) Kyogo Furuhashi.
Varningar, Sheffield Wednesday: Jamal Lowe, Reece Johnson. Birmingham: Jay Stansfield.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Sheffield Wednesday: 0-1-4
Birmingham: 2-2-1
Nästa match:
Sheffield Wednesday: Bristol City FC, borta, 24 januari 16.00
