Förlust för Sheffield Wednesday mot Birmingham med 0–2

Birmingham vann med 2–0 mot Sheffield Wednesday

Marvin Ducksch avgjorde för Birmingham

Fjärde raka nederlaget för Sheffield Wednesday

Sheffield Wednesday förlorade på hemmaplan mot Birmingham i Championship på tisdagen. 0–2 (0–0) slutade matchen.

Det här var sjätte gången den här säsongen som Birminghams målvakter höll nollan.

Resultatet innebär att Sheffield Wednesday nu har fyra förluster i rad.

Sheffield Wednesday–Birmingham – mål för mål

Marvin Ducksch gjorde 1–0 till Birmingham med sju minuter kvar att spela assisterad av Jay Stansfield. 0–2-målet kom på övertid när Kyogo Furuhashi slog till och gjorde mål. 0–2-målet blev matchens sista.

Det här betyder att Birmingham ligger på 13:e plats i tabellen och Sheffield Wednesday är på 24:e och sista plats. Ett fint lyft i tabellen för Birmingham som så sent som den 3 januari låg på 17:e plats.

Nästa motstånd för Sheffield Wednesday är Bristol C. Lagen möts lördag 24 januari 16.00 på Ashton Gate.

Sheffield Wednesday–Birmingham 0–2 (0–0)

Championship, Hillsborough

Mål: 0–1 (83) Marvin Ducksch (Jay Stansfield), 0–2 (90) Kyogo Furuhashi.

Varningar, Sheffield Wednesday: Jamal Lowe, Reece Johnson. Birmingham: Jay Stansfield.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sheffield Wednesday: 0-1-4

Birmingham: 2-2-1

Nästa match:

Sheffield Wednesday: Bristol City FC, borta, 24 januari 16.00