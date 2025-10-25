Förlust för Sparta Prag mot Rijeka på bortaplan

Rijeka vann med 1–0 mot Sparta Prag

Daniel Adu-Adjei matchvinnare för Rijeka

Rijeka nu 19:e, Sparta Prag på 15:e plats

Sparta Prag förlorade bortamatchen mot Rijeka i Conference League herr på torsdagen. 1–0 (0–0) slutade matchen.

Segermålet för Rijeka stod Daniel Adu-Adjei för efter 75 minuter.

Rijeka–Sparta Prag – mål för mål

Det här betyder att Rijeka nu ligger på 19:e plats i tabellen och Sparta Prag är på 15:e plats.

Nästa motstånd för Sparta Prag är Rakow. Lagen möts torsdag 6 november 18.45.

Rijeka–Sparta Prag 1–0 (0–0)

Conference League herr, Stadion HNK Rijeka

Mål: 1–0 (75) Daniel Adu-Adjei.

Varningar, Rijeka: Dejan Petrovic, Ante Orec. Sparta Prag: Asger Sorensen, Angelo Preciado, Jan Kuchta, Sivert Mannsverk, Adam Sevinsky.

Nästa match:

Sparta Prag: Rakow, hemma, 6 november