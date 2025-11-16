Förlust för Vittsjö mot Malmö FF med 1–3
Bortalaget Vittsjö fick se sig besegrat av Malmö FF i söndagens möte i Damallsvenskan. 3–1 (1–1) slutade matchen.
Malmö FF–Vittsjö – mål för mål
Malmö FF började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara en minut slog Katariina Kosola till.
Vittsjö kvitterade till 1–1 i tredje minuten.
I den 44:e minuten blev Malmö FF:s Ellen Löfqvist utvisad. Vittsjö åkte på en utvisning i den 52:a minuten när Lisa Klinga fick lämna planen.
Direkt efter pausen ökade Miljana Ivanovic Malmö FF:s ledning.
Nathalie Hoff Persson slog till med en knapp halvtimme kvar att spela framspelad av Katariina Kosola och ökade ledningen för Malmö FF. 3–1-målet blev matchens sista.
Malmö FF–Vittsjö 3–1 (1–1)
Damallsvenskan, Eleda Stadion
Mål: 1–0 (1) Katariina Kosola, 1–1 (3) Självmål, 2–1 (53) Miljana Ivanovic, 3–1 (63) Nathalie Hoff Persson (Katariina Kosola).
Varningar, Malmö FF: Beatrice Persson.
Utvisningar, Malmö FF: Ellen Löfqvist.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Malmö FF: 4-0-1
Vittsjö: 2-0-3
