Förlust för Vittsjö mot Malmö FF med 1–3

Malmö FF segrade – 3–1 mot Vittsjö

Malmö FF:s femte seger på de senaste sex matcherna

Miljana Ivanovic avgjorde för Malmö FF

Bortalaget Vittsjö fick se sig besegrat av Malmö FF i söndagens möte i Damallsvenskan. 3–1 (1–1) slutade matchen.

Malmö FF–Vittsjö – mål för mål

Malmö FF började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara en minut slog Katariina Kosola till.

Vittsjö kvitterade till 1–1 i tredje minuten.

I den 44:e minuten blev Malmö FF:s Ellen Löfqvist utvisad. Vittsjö åkte på en utvisning i den 52:a minuten när Lisa Klinga fick lämna planen.

Direkt efter pausen ökade Miljana Ivanovic Malmö FF:s ledning.

Nathalie Hoff Persson slog till med en knapp halvtimme kvar att spela framspelad av Katariina Kosola och ökade ledningen för Malmö FF. 3–1-målet blev matchens sista.

Malmö FF–Vittsjö 3–1 (1–1)

Damallsvenskan, Eleda Stadion

Mål: 1–0 (1) Katariina Kosola, 1–1 (3) Självmål, 2–1 (53) Miljana Ivanovic, 3–1 (63) Nathalie Hoff Persson (Katariina Kosola).

Varningar, Malmö FF: Beatrice Persson.

Utvisningar, Malmö FF: Ellen Löfqvist.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Malmö FF: 4-0-1

Vittsjö: 2-0-3