Förlust hemma för Estrela mot Tondela

Seger för Tondela med 2–0 mot Estrela

Bebeto matchvinnare för Tondela

Andra raka nederlaget för Estrela

Estrela förlorade mötet med Tondela på hemmaplan med 0–2 (0–1) i Primeira Liga herr på fredagen.

Tondela höll nu nollan för fjärde gången den här säsongen.

Estrela–Tondela – mål för mål

Tondela började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara fyra minuter slog Bebeto till på straff.

Det dröjde till den 75:e minuten innan Pedro Henryque ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 0–2. På tilläggstid fick Estrelas Luan Patrick rött kort och under de sista minuterna fick laget spela med en spelare mindre.

I tabellen innebär det här att Tondela nu ligger på 16:e plats i tabellen. Estrela är på elfte plats.

Nästa motstånd för Estrela är AVS. Lagen möts lördag 28 februari 16.30 på Estadio do CD Aves.

Estrela–Tondela 0–2 (0–1)

Primeira Liga herr, Estadio Jose Gomes

Mål: 0–1 (4) Bebeto, 0–2 (75) Pedro Henryque.

Varningar, Estrela: Paulo Moreira, Eddy Doue. Tondela: Sphephelo Sithole, Cicero, Brayan Medina, Joe Hodge.

Utvisningar, Estrela: Luan Patrick.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Estrela: 1-1-3

Tondela: 1-3-1

Nästa match:

Estrela: AVS Futebol, borta, 28 februari 16.30