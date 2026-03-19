Förlust i Europa League Åttondelsfinal för VfB Stuttgart mot Porto

Seger för Porto – 4–1 totalt

William Gomes avgjorde för Porto

Andra raka segern för Porto

VfB Stuttgart räckte inte till på bortaplan i andra matchen mot Porto i Europa League Åttondelsfinal. Matchen slutade 2–0 till Porto, vilket betyder att Porto står som segrare med totala resultatet 4–1.

Porto–VfB Stuttgart – mål för mål

William Gomes gjorde 1–0 till Porto i 21:a minuten efter pass från Borja Sainz.

Det dröjde till den 72:a minuten innan Victor Froholdt ökade ledningen. 2–0-målet blev matchens sista.

Porto är nu klart för Euroleague Kvartsfinal.

Porto–VfB Stuttgart 2–0 (1–0), 4–1 totalt

Europa League Åttondelsfinal, Estádio do Dragão

Mål: 1–0 (21) William Gomes (Borja Sainz), 2–0 (72) Victor Froholdt.

Varningar, Porto: Zaidu Sanusi, Rodrigo Mora, Pablo Rosario. VfB Stuttgart: Nikolas Nartey, Ermedin Demirovic, Lorenz Assignon, Luca Jaquez.

4