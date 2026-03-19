Förlust i Europa League Åttondelsfinal för VfB Stuttgart mot Porto
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Seger för Porto – 4–1 totalt
- William Gomes avgjorde för Porto
- Andra raka segern för Porto
VfB Stuttgart räckte inte till på bortaplan i andra matchen mot Porto i Europa League Åttondelsfinal. Matchen slutade 2–0 till Porto, vilket betyder att Porto står som segrare med totala resultatet 4–1.
Porto–VfB Stuttgart – mål för mål
William Gomes gjorde 1–0 till Porto i 21:a minuten efter pass från Borja Sainz.
Det dröjde till den 72:a minuten innan Victor Froholdt ökade ledningen. 2–0-målet blev matchens sista.
Porto är nu klart för Euroleague Kvartsfinal.
Porto–VfB Stuttgart 2–0 (1–0), 4–1 totalt
Europa League Åttondelsfinal, Estádio do Dragão
Mål: 1–0 (21) William Gomes (Borja Sainz), 2–0 (72) Victor Froholdt.
Varningar, Porto: Zaidu Sanusi, Rodrigo Mora, Pablo Rosario. VfB Stuttgart: Nikolas Nartey, Ermedin Demirovic, Lorenz Assignon, Luca Jaquez.
4
Den här artikeln handlar om: