Förlust mot Alverca för Famalicao

Alverca vann med 1–0 mot Famalicao

Chiquinho avgjorde för Alverca

Tredje raka förlusten för Famalicao

Famalicao räckte inte till mot Alverca på bortaplan i Primeira Liga herr. Matchen på söndagen slutade 1–0 (0–0) till Alverca.

Segermålet för Alverca stod Chiquinho för på tilläggstid.

Alverca höll nu nollan för femte gången den här säsongen.

Moreirense nästa för Alverca

Alverca har två segrar och tre förluster och 3–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Famalicao har en vinst och fyra förluster och 7–7 i målskillnad.

Det här betyder att Alverca ligger på elfte plats i tabellen och Famalicao är på åttonde plats.

Den 17 maj möts lagen återigen, då på Municipal 22 de Junho.

Nästa motstånd för Famalicao är Santa Clara. Lagen möts söndag 18 januari 16.30 på Estadio do Sao Miguel.

Alverca–Famalicao 1–0 (0–0)

Primeira Liga herr, Complexo Desportivo Futebol Clube de Alverca

Mål: 1–0 (90) Chiquinho.

Varningar, Alverca: Lincoln, Lucas Figueiredo. Famalicao: Rafa Soares, Tommie Van De Looi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Alverca: 2-0-3

Famalicao: 1-0-4

Nästa match:

Famalicao: Santa Clara, borta, 18 januari 16.30