Förlust mot Birmingham för Millwall

Birmingham-seger med 4–0 mot Millwall

Seung Ho Paik avgjorde för Birmingham

Andra raka segern för Birmingham

Millwall förlorade mötet med Birmingham borta med 0–4 (0–2) i Championship på tisdagen.

Det här var Birminghams femte nolla den här säsongen.

Middlesbrough nästa för Birmingham

Seung Ho Paik gjorde 1–0 för Birmingham efter en knapp halvtimme.

Demarai Gray stod för den utökade ledningen med sitt mål på tilläggstid i första halvleken. Direkt efter pausen ökade Alex Cochrane Birminghams ledning.

Till slut kom också 4–0 genom Jay Stansfield i 66:e minuten.

För Birmingham gör resultatet att man nu ligger på nionde plats i tabellen medan Millwall är på fjärde plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 25 februari.

Nästa motstånd för Millwall är Preston North End. Lagen möts lördag 8 november 13.30.

Birmingham–Millwall 4–0 (2–0)

Championship

Mål: 1–0 (28) Seung Ho Paik, 2–0 (45) Demarai Gray, 3–0 (49) Alex Cochrane, 4–0 (66) Jay Stansfield.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Birmingham: 3-0-2

Millwall: 3-1-1

Nästa match:

Millwall: Preston North End FC, hemma, 8 november