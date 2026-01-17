Förlust mot Charlton för Sheffield United

Charlton segrade – 1–0 mot Sheffield United

Sonny Carey matchvinnare för Charlton

Åttonde segern för Charlton

Sheffield United förlorade lördagens match på bortaplan i Championship mot Charlton, med 0–1 (0–0).

Sonny Carey blev matchhjälte efter 46 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Charlton höll nu nollan för åttonde gången den här säsongen.

Charlton–Sheffield United – mål för mål

Charlton har en seger, två oavgjorda och två förluster och 5–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sheffield United har tre vinster och två förluster och 11–8 i målskillnad.

Det här betyder att Charlton nu ligger på 18:e plats i tabellen och Sheffield United är på 17:e plats.

Lagens första möte för säsongen vann Charlton med 1–0.

Nästa motstånd för Sheffield United är Southampton. Lagen möts onsdag 21 januari 20.45 på St. Mary’s Stadium.

Charlton–Sheffield United 1–0 (0–0)

Championship, The Valley, Charlton

Mål: 1–0 (46) Sonny Carey (Lyndon Dykes).

Varningar, Charlton: Lloyd Jones, Tyreece Campbell, James Bree, Joe Rankin-Costello.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Charlton: 1-2-2

Sheffield United: 3-0-2

Nästa match:

Sheffield United: Southampton FC, borta, 21 januari 20.45