Förlust mot Manchester United för Newcastle

Manchester United segrade – 1–0 mot Newcastle

Patrick Dorgu avgjorde för Manchester United

Manchester Uniteds åttonde seger

Newcastle fick se sig slaget i mötet med Manchester United borta i Premier League, med 0–1 (0–1).

Segermålet för Manchester United stod Patrick Dorgu för efter 24 minuter.

Manchester United–Newcastle – mål för mål

Manchester United har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 11–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Newcastle har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 6–7 i målskillnad.

Manchester Uniteds nya tabellposition är femte plats medan Newcastle är på elfte plats. Ett fint lyft för Manchester United som låg på tolfte plats så sent som den 7 december.

Nästa motstånd för Newcastle är Burnley. Lagen möts tisdag 30 december 20.30.

Manchester United–Newcastle 1–0 (1–0)

Premier League, Old Trafford

Mål: 1–0 (24) Patrick Dorgu.

Varningar, Manchester United: Luke Shaw, Matheus Cunha. Newcastle: Sandro Tonali.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Manchester United: 2-2-1

Newcastle: 1-2-2

Nästa match:

Newcastle: Burnley FC, borta, 30 december 20.30