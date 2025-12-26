Förlust mot Manchester United för Newcastle
- Manchester United segrade – 1–0 mot Newcastle
- Patrick Dorgu avgjorde för Manchester United
- Manchester Uniteds åttonde seger
Newcastle fick se sig slaget i mötet med Manchester United borta i Premier League, med 0–1 (0–1).
Segermålet för Manchester United stod Patrick Dorgu för efter 24 minuter.
Manchester United–Newcastle – mål för mål
Manchester United har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 11–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Newcastle har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 6–7 i målskillnad.
Manchester Uniteds nya tabellposition är femte plats medan Newcastle är på elfte plats. Ett fint lyft för Manchester United som låg på tolfte plats så sent som den 7 december.
Nästa motstånd för Newcastle är Burnley. Lagen möts tisdag 30 december 20.30.
Manchester United–Newcastle 1–0 (1–0)
Premier League, Old Trafford
Mål: 1–0 (24) Patrick Dorgu.
Varningar, Manchester United: Luke Shaw, Matheus Cunha. Newcastle: Sandro Tonali.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Manchester United: 2-2-1
Newcastle: 1-2-2
Nästa match:
Newcastle: Burnley FC, borta, 30 december 20.30
