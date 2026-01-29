Dinamo Zagreb kvalklart trots förlust mot Midtjylland

Midtjylland-seger med 2–0 mot Dinamo Zagreb

Aral Simsir avgjorde för Midtjylland

Seger nummer 6 för Midtjylland

Efter en bra säsong i Europa League är Dinamo Zagreb nu klart för kval. Det trots förlust, 0–2 (0–0), på bortaplan mot Midtjylland.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Midtjyllands målvakter höll nollan.

Midtjylland–Dinamo Zagreb – mål för mål

Första halvlek blev mållös men efter pausen slog Aral Simsir till och gav Midtjylland ledningen. I den 74:e minuten ökade Victor Bak ledningen. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Det här betyder att Midtjylland slutar på tredje plats och Dinamo Zagreb på 23:e plats.

Midtjylland–Dinamo Zagreb 2–0 (0–0)

Europa League, MCH Arena

Mål: 1–0 (49) Aral Simsir, 2–0 (74) Victor Bak.

Varningar, Midtjylland: Dario Osorio, Martin Erlic. Dinamo Zagreb: Cardoso Varela.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Midtjylland: 3-1-1

Dinamo Zagreb: 1-0-4