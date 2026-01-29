Dinamo Zagreb kvalklart trots förlust mot Midtjylland
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Midtjylland-seger med 2–0 mot Dinamo Zagreb
- Aral Simsir avgjorde för Midtjylland
- Seger nummer 6 för Midtjylland
Efter en bra säsong i Europa League är Dinamo Zagreb nu klart för kval. Det trots förlust, 0–2 (0–0), på bortaplan mot Midtjylland.
Det här var fjärde gången den här säsongen som Midtjyllands målvakter höll nollan.
Midtjylland–Dinamo Zagreb – mål för mål
Första halvlek blev mållös men efter pausen slog Aral Simsir till och gav Midtjylland ledningen. I den 74:e minuten ökade Victor Bak ledningen. Det fastställde slutresultatet till 2–0.
Det här betyder att Midtjylland slutar på tredje plats och Dinamo Zagreb på 23:e plats.
Midtjylland–Dinamo Zagreb 2–0 (0–0)
Europa League, MCH Arena
Mål: 1–0 (49) Aral Simsir, 2–0 (74) Victor Bak.
Varningar, Midtjylland: Dario Osorio, Martin Erlic. Dinamo Zagreb: Cardoso Varela.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Midtjylland: 3-1-1
Dinamo Zagreb: 1-0-4
Den här artikeln handlar om: