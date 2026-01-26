Förlust mot Porto för Gil Vicente

Porto vann med 3–0 mot Gil Vicente

Portos tionde seger på de senaste tio matcherna

Samuel Aghehowa avgjorde för Porto

Gil Vicente räckte inte till mot Porto borta i Primeira Liga herr. Matchen på måndagen slutade 3–0 (1–0) till Porto.

Det här var 15:e gången den här säsongen som Portos målvakter höll nollan.

Casa Pia nästa för Porto

Samuel Aghehowa gjorde 1–0 till Porto i 37:e minuten på straff.

I den 70:e minuten fick Gil Vicentes Martin Fernandez rött kort och laget fick spela de sista 20 minuterna med en spelare mindre. Martim Fernandes ökade Portos ledning på passning från Pepe med knappa kvarten kvar. William Gomes gjorde också 3–0 i 86:e minuten.

Porto stannar därmed i serieledning och Gil Vicente på femte plats i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann Porto med 2–0.

Nästa motstånd för Gil Vicente är Famalicao. Lagen möts söndag 1 februari 16.30 på Municipal de Barcelos.

Porto–Gil Vicente 3–0 (1–0)

Primeira Liga herr, Estadio do Dragao

Mål: 1–0 (37) Samuel Aghehowa, 2–0 (76) Martim Fernandes (Pepe), 3–0 (86) William Gomes.

Varningar, Porto: Gabriel Veiga, Jakub Kiwior.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Porto: 5-0-0

Gil Vicente: 1-3-1

Nästa match:

Gil Vicente: FC Famalicao, hemma, 1 februari 16.30