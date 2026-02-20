Förlust mot Sassuolo för Verona

Sassuolo segrade – 3–0 mot Verona

Sassuolos fjärde seger på de senaste fem matcherna

Sassuolos Domenico Berardi tvåmålsskytt

Verona räckte inte till mot Sassuolo borta i Serie A. Matchen på fredagen slutade 3–0 (2–0) till Sassuolo.

Det här var Sassuolos sjätte nolla den här säsongen.

Andrea Pinamonti blev matchvinnare

Sassuolo tog ledningen strax före paus genom Andrea Pinamonti på passning från Armand Lauriente. Sassuolo gjorde också 2–0 i slutet av första halvleken genom Domenico Berardi.

Till slut kom också 3–0 genom Domenico Berardi framspelad av Armand Lauriente i 62:a minuten.

Sassuolo har fyra segrar och en förlust och 9–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Verona har en oavgjord och fyra förluster och 2–12 i målskillnad.

Sassuolo ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen medan Verona är på 20:e och sista plats. Ett fint lyft i tabellen för Sassuolo som så sent som den 24 januari låg på 14:e plats.

Lagens första möte för säsongen vann Sassuolo med 1–0.

Nästa motstånd för Verona är Napoli. Lagen möts lördag 28 februari 18.00 på Stadio M. A. Bentegodi.

Sassuolo–Verona 3–0 (2–0)

Serie A, Stadio Mapei – Citta del Tricolore

Mål: 1–0 (40) Andrea Pinamonti (Armand Lauriente), 2–0 (44) Domenico Berardi, 3–0 (62) Domenico Berardi (Armand Lauriente).

Varningar, Sassuolo: Sebastian Walukiewicz, Woyo Coulibaly. Verona: Moatasem Al Musrati, Andrias Edmundsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sassuolo: 4-0-1

Verona: 0-1-4

Nästa match:

Verona: Napoli, hemma, 28 februari 18.00