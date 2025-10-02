Förlust mot Viktoria Plzen för Malmö FF

Viktoria Plzen segrade – 3–0 mot Malmö FF

Matej Vydra matchvinnare för Viktoria Plzen

Andra raka förlusten för Malmö FF

Malmö FF förlorade mot Viktoria Plzen i Europa League. 3–0 (2–0) slutade matchen på torsdagen.

Viktoria Plzen–Malmö FF – mål för mål

Matej Vydra gjorde 1–0 till Viktoria Plzen i 34:e minuten på pass av Amar Memic.

Viktoria Plzen gjorde också 2–0 strax före paus genom Rafiu Durosinmi. Karel Spacil också 3–0 i 53:e minuten.

I den 58:e minuten fick Viktoria Plzens Merchas Doski rött kort.

Malmö FF åkte på en utvisning på stopptid när Daniel Gudjohnsen fick lämna planen.

För tabellens utseende betyder det här att Viktoria Plzen ligger på åttonde plats medan Malmö FF är sist, på 36:e plats.

Nästa motstånd för Malmö FF är Dinamo Zagreb. Lagen möts torsdag 23 oktober 21.00 på Stadion.

Viktoria Plzen–Malmö FF 3–0 (2–0)

Europa League

Mål: 1–0 (34) Matej Vydra (Amar Memic), 2–0 (44) Rafiu Durosinmi, 3–0 (53) Karel Spacil.

Varningar, Viktoria Plzen: Vaclav Jemelka, Sampson Dweh.

Utvisningar, Viktoria Plzen: Merchas Doski.

Nästa match:

Malmö FF: NK Dinamo Zagreb, hemma, 23 oktober