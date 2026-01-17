Förlust på bortaplan för Auxerre mot Lens
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Lens vann med 1–0 mot Auxerre
- Lens nionde seger på de senaste tio matcherna
- Wesley Said matchvinnare för Lens
Auxerre fick se sig besegrat av Lens borta i lördagens möte i Ligue 1 herr. 1–0 (0–0) slutade matchen.
Segermålet för Lens stod Wesley Said för efter 65 minuter.
Det här var sjunde gången den här säsongen som Lens höll nollan.
Lens–Auxerre – mål för mål
Lens imponerar med fem segrar och 10–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Auxerre har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 7–9 i målskillnad.
Säsongens första möte lagen emellan vann Lens med 2–1.
Nästa motstånd för Auxerre är PSG. Lagen möts fredag 23 januari 20.00 på Stade de l’Abbe-Deschamps.
Lens–Auxerre 1–0 (0–0)
Ligue 1 herr, Stade Bollaert-Delelis
Mål: 1–0 (65) Wesley Said (Malang Sarr).
Varningar, Lens: Adrien Thomasson, Morgan Guilavogui. Auxerre: Sinaly Diomande, Clement Akpa, Assane Diousse, Kevin Danois, Marvin Senaya.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Lens: 5-0-0
Auxerre: 1-1-3
Nästa match:
Auxerre: Paris Saint-Germain, hemma, 23 januari 20.00
Den här artikeln handlar om: