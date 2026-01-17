Förlust på bortaplan för Auxerre mot Lens

Lens vann med 1–0 mot Auxerre

Lens nionde seger på de senaste tio matcherna

Wesley Said matchvinnare för Lens

Auxerre fick se sig besegrat av Lens borta i lördagens möte i Ligue 1 herr. 1–0 (0–0) slutade matchen.

Segermålet för Lens stod Wesley Said för efter 65 minuter.

Det här var sjunde gången den här säsongen som Lens höll nollan.

Lens–Auxerre – mål för mål

Lens imponerar med fem segrar och 10–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Auxerre har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 7–9 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Lens med 2–1.

Nästa motstånd för Auxerre är PSG. Lagen möts fredag 23 januari 20.00 på Stade de l’Abbe-Deschamps.

Lens–Auxerre 1–0 (0–0)

Ligue 1 herr, Stade Bollaert-Delelis

Mål: 1–0 (65) Wesley Said (Malang Sarr).

Varningar, Lens: Adrien Thomasson, Morgan Guilavogui. Auxerre: Sinaly Diomande, Clement Akpa, Assane Diousse, Kevin Danois, Marvin Senaya.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lens: 5-0-0

Auxerre: 1-1-3

Nästa match:

Auxerre: Paris Saint-Germain, hemma, 23 januari 20.00