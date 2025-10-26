Förlust på bortaplan för Casa Pia mot Braga

Braga-seger med 4–0 mot Casa Pia

Ricardo Horta avgjorde för Braga

Tredje segern för Braga

Casa Pia förlorade mötet med Braga borta med 0–4 (0–2) i Primeira Liga herr på söndagen.

Braga–Casa Pia – mål för mål

Braga startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara fem minuter slog Ricardo Horta till.

Braga ökade ledningen till 2–0 tidigt i matchen genom Gustaf Lagerbielke. Direkt efter pausen ökade Mario Dorgeles Bragas ledning.

Rodrigo Zalazar också 4–0 på straff i 57:e minuten.

Båda lagen har nu en seger, två oavgjorda och två förluster på de senaste fem matcherna, Braga med 6–4 och Casa Pia med 6–9 i målskillnad.

Bragas nya tabellposition är sjunde plats medan Casa Pia är på 14:e plats. Casa Pia har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 3 oktober låg laget på tionde plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 15 mars.

Nästa motstånd för Casa Pia är Estrela. Lagen möts lördag 1 november 19.00.

Braga–Casa Pia 4–0 (2–0)

Primeira Liga herr, Estádio Municipal de Braga

Mål: 1–0 (5) Ricardo Horta, 2–0 (8) Gustaf Lagerbielke, 3–0 (48) Mario Dorgeles, 4–0 (57) Rodrigo Zalazar.

Varningar, Braga: Rodrigo Zalazar. Casa Pia: Joao Goulart, Iyad Mohamed, David Sousa.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Braga: 1-2-2

Casa Pia: 1-2-2

Nästa match:

Casa Pia: Estrela Amadora, hemma, 1 november