Förlust på bortaplan för Casa Pia mot Braga
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Braga-seger med 4–0 mot Casa Pia
- Ricardo Horta avgjorde för Braga
- Tredje segern för Braga
Casa Pia förlorade mötet med Braga borta med 0–4 (0–2) i Primeira Liga herr på söndagen.
Braga–Casa Pia – mål för mål
Braga startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara fem minuter slog Ricardo Horta till.
Braga ökade ledningen till 2–0 tidigt i matchen genom Gustaf Lagerbielke. Direkt efter pausen ökade Mario Dorgeles Bragas ledning.
Rodrigo Zalazar också 4–0 på straff i 57:e minuten.
Båda lagen har nu en seger, två oavgjorda och två förluster på de senaste fem matcherna, Braga med 6–4 och Casa Pia med 6–9 i målskillnad.
Bragas nya tabellposition är sjunde plats medan Casa Pia är på 14:e plats. Casa Pia har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 3 oktober låg laget på tionde plats.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 15 mars.
Nästa motstånd för Casa Pia är Estrela. Lagen möts lördag 1 november 19.00.
Braga–Casa Pia 4–0 (2–0)
Primeira Liga herr, Estádio Municipal de Braga
Mål: 1–0 (5) Ricardo Horta, 2–0 (8) Gustaf Lagerbielke, 3–0 (48) Mario Dorgeles, 4–0 (57) Rodrigo Zalazar.
Varningar, Braga: Rodrigo Zalazar. Casa Pia: Joao Goulart, Iyad Mohamed, David Sousa.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Braga: 1-2-2
Casa Pia: 1-2-2
Nästa match:
Casa Pia: Estrela Amadora, hemma, 1 november
Den här artikeln handlar om: