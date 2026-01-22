Förlust på bortaplan för Nottingham Forest mot Braga

Braga-seger med 1–0 mot Nottingham Forest

Självmål matchvinnare för Braga

Andra raka segern för Braga

Nottingham Forest förlorade på bortaplan mot Braga i Europa League på torsdagen. 1–0 (0–0) slutade matchen.

Matchens enda mål var ett självmål av Nottingham Forest.

Det här var femte gången den här säsongen som Bragas målvakter höll nollan.

Go Ahead nästa för Braga

Båda lagen har nu tre segrar, en oavgjord och en förlust på de senaste fem matcherna, Braga med 8–5 och Nottingham Forest med 7–2 i målskillnad.

Motståndare i sista omgången för Nottingham Forest är Ferencvaros. Lagen möts torsdag 29 januari 21.00.

Braga–Nottingham Forest 1–0 (0–0)

Europa League, Estadio Municipal de Braga

Mål: 1–0 (54) Självmål.

Varningar, Braga: Tiago Sa, Sikou Niakate, Gabri Martinez.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Braga: 3-1-1

Nottingham Forest: 3-1-1

Nästa match:

Nottingham Forest: Ferencváros TC, hemma, 29 januari 21.00