Förlust på bortaplan för Rio Ave mot Porto

Porto segrade – 1–0 mot Rio Ave

Portos åttonde seger på de senaste tio matcherna

Victor Froholdt matchvinnare för Porto

Rio Ave förlorade mot Porto borta i Primeira Liga herr på Estadio do Dragao. 1–0 (1–0) slutade matchen på söndagen.

Victor Froholdt blev matchhjälte efter 22 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Det här var 17:e gången den här säsongen som Portos målvakter höll nollan.

I och med detta har Rio Ave sex förluster i rad.

Porto–Rio Ave – mål för mål

Porto har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 7–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Rio Ave har fem förluster och 1–13 i målskillnad.

Det här betyder att Porto är kvar i serieledning och Rio Ave stannar på 15:e plats, i serien. Ett tapp för Rio Ave som låg på elfte plats så sent som den 24 januari.

När lagen möttes senast vann Porto med 3–0.

Nästa motstånd för Rio Ave är Famalicao. Lagen möts söndag 1 mars 21.30 på Estadio dos Arcos.

Porto–Rio Ave 1–0 (1–0)

Primeira Liga herr, Estadio do Dragao

Mål: 1–0 (22) Victor Froholdt.

Varningar, Porto: Alan Varela, Alberto Costa. Rio Ave: Joao Graca, Omar Richards, Karem Zoabi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Porto: 3-1-1

Rio Ave: 0-0-5

Nästa match:

Rio Ave: FC Famalicao, hemma, 1 mars 21.30