Förlust på bortaplan för Salzburg mot Lyon

Lyon segrade – 2–0 mot Salzburg

Martin Satriano avgjorde för Lyon

Andra raka segern för Lyon

Salzburg fick se sig besegrat i mötet med Lyon på bortaplan i Europa League, med 0–2 (0–1).

Lyon–Salzburg – mål för mål

Martin Satriano gjorde målet redan i elfte minuten och gav Lyon en tidig ledning. Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Ruben Kluivert träff och ökade ledningen för Lyon. 2–0-målet blev matchens sista.

Lyon ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Salzburg ligger på 34:e plats.

Nästa motstånd för Salzburg är Ferencvaros. Lagen möts torsdag 23 oktober 18.45 på Red Bull Arena.

Lyon–Salzburg 2–0 (1–0)

Europa League, Groupama Stadium

Mål: 1–0 (11) Martin Satriano, 2–0 (57) Ruben Kluivert.

Varningar, Lyon: Ruben Kluivert. Salzburg: Mamady Diambou.

Nästa match:

Salzburg: Ferencváros TC, hemma, 23 oktober