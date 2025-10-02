Förlust på bortaplan för Salzburg mot Lyon
- Lyon segrade – 2–0 mot Salzburg
- Martin Satriano avgjorde för Lyon
- Andra raka segern för Lyon
Salzburg fick se sig besegrat i mötet med Lyon på bortaplan i Europa League, med 0–2 (0–1).
Lyon–Salzburg – mål för mål
Martin Satriano gjorde målet redan i elfte minuten och gav Lyon en tidig ledning. Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Ruben Kluivert träff och ökade ledningen för Lyon. 2–0-målet blev matchens sista.
Lyon ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Salzburg ligger på 34:e plats.
Nästa motstånd för Salzburg är Ferencvaros. Lagen möts torsdag 23 oktober 18.45 på Red Bull Arena.
Lyon–Salzburg 2–0 (1–0)
Europa League, Groupama Stadium
Mål: 1–0 (11) Martin Satriano, 2–0 (57) Ruben Kluivert.
Varningar, Lyon: Ruben Kluivert. Salzburg: Mamady Diambou.
Nästa match:
Salzburg: Ferencváros TC, hemma, 23 oktober
