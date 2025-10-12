Förlust på bortaplan för Team TG mot FC Arlanda

FC Arlanda vann med 4–3 mot Team TG

FC Arlandas avgörande i 90:e minuten.

FC Arlandas Felix Strängborn tvåmålsskytt

Team TG förlorade bortamatchen mot FC Arlanda i Ettan norra herr på söndagen. 4–3 (2–1) slutade matchen.

Mark Gorgos gjorde matchvinnande målet

Felix Strängborn slog till redan i sjätte minuten och gav FC Arlanda ledningen.

FC Arlanda ökade ledningen till 2–0 i tolfte minuten.

Team TG reducerade till 2–1 i slutet av första halvleken genom Alexandros Junghagen Pliatsikas. Direkt efter pausen ökade Felix Strängborn FC Arlandas ledning.

Niklas Haglund reducerade för Team TG i 77:e minuten.

Mark Gorgos ökade FC Arlandas ledning med knappa kvarten kvar.

Reduceringen till 4–3 kom på övertid när Max Wolf-Watz slog till och gjorde mål för Team TG. Fler mål än så blev det inte för Team TG.

Förlusten var Team TG:s elfte uddamålsförlust.

Med fyra omgångar kvar är FC Arlanda på sjunde plats i tabellen medan Team TG är på 16:e plats. Noteras kan att FC Arlanda sedan den 11 oktober har avancerat fyra placeringar i tabellen.

När lagen senast möttes vann FC Arlanda med 2–1.

Nästa motstånd för Team TG är Örebro Syrianska. Lagen möts söndag 19 oktober 13.00 på Umeå Energi Arena.

FC Arlanda–Team TG 4–3 (2–1)

Ettan norra herr, Midgårdsvallen Arena

Mål: 1–0 (6) Felix Strängborn, 2–0 (12) Självmål, 2–1 (42) Alexandros Junghagen Pliatsikas, 3–1 (47) Felix Strängborn, 3–2 (77) Niklas Haglund, 4–2 (78) Mark Gorgos, 4–3 (90) Max Wolf-Watz.

Varningar, FC Arlanda: Leonard Kleist, Isac Antholm. Team TG: Philip Näslund, Niklas Haglund.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

FC Arlanda: 2-0-3

Team TG: 0-0-5

Nästa match:

Team TG: Örebro Syrianska IF, hemma, 19 oktober