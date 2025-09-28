Förlust på hemmaplan för Lille mot Lyon
- Seger för Lyon med 1–0 mot Lille
- Lyons femte seger på de senaste sex matcherna
- Tyler Morton avgjorde för Lyon
Hemmalaget Lille fick se sig besegrat av Lyon i söndagens match i Ligue 1 herr. 0–1 (0–1) slutade matchen.
Tyler Morton blev matchhjälte efter 13 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.
Lille–Lyon – mål för mål
Lille har tre vinster och två förluster och 10–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Lyon har fyra vinster och en förlust och 7–3 i målskillnad.
Den 1 februari möts lagen återigen, då på Groupama Stadium.
Nästa motstånd för Lille är PSG. Lagen möts söndag 5 oktober 20.45 på Stade Pierre Mauroy.
Lille–Lyon 0–1 (0–1)
Ligue 1 herr, Stade Pierre Mauroy
Mål: 0–1 (13) Tyler Morton.
Varningar, Lille: Ayyoub Bouaddi, Aissa Mandi, Matias Fernandez, Hamza Igamane. Lyon: Nicolas Tagliafico, Malick Fofana, Pavel Sulc, Afonso Moreira.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Lille: 3-0-2
Lyon: 4-0-1
Nästa match:
Lille: Paris Saint-Germain, hemma, 5 oktober
