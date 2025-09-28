Förlust på hemmaplan för Lille mot Lyon

Seger för Lyon med 1–0 mot Lille

Lyons femte seger på de senaste sex matcherna

Tyler Morton avgjorde för Lyon

Hemmalaget Lille fick se sig besegrat av Lyon i söndagens match i Ligue 1 herr. 0–1 (0–1) slutade matchen.

Tyler Morton blev matchhjälte efter 13 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Lille–Lyon – mål för mål

Lille har tre vinster och två förluster och 10–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Lyon har fyra vinster och en förlust och 7–3 i målskillnad.

Den 1 februari möts lagen återigen, då på Groupama Stadium.

Nästa motstånd för Lille är PSG. Lagen möts söndag 5 oktober 20.45 på Stade Pierre Mauroy.

Lille–Lyon 0–1 (0–1)

Ligue 1 herr, Stade Pierre Mauroy

Mål: 0–1 (13) Tyler Morton.

Varningar, Lille: Ayyoub Bouaddi, Aissa Mandi, Matias Fernandez, Hamza Igamane. Lyon: Nicolas Tagliafico, Malick Fofana, Pavel Sulc, Afonso Moreira.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lille: 3-0-2

Lyon: 4-0-1

Nästa match:

Lille: Paris Saint-Germain, hemma, 5 oktober