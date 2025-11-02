Förlust på hemmaplan för Nantes mot Metz

Metz vann med 2–0 mot Nantes

Giorgi Abuashvili avgjorde för Metz

Andra raka segern för Metz

Hemmalaget Nantes fick se sig besegrat av Metz i söndagens möte i Ligue 1 herr. 0–2 (0–0) slutade matchen.

Nantes–Metz – mål för mål

Det dröjde innan första målet kom. Först med åtta minuter kvar att spela kom 1–0 till Metz genom Giorgi Abuashvili.

0–2-målet kom med en minut kvar att spela när Habibou Diallo slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

Det här betyder att Metz ligger på 17:e plats i tabellen och Nantes är på 15:e plats.

Den 5 april möts lagen återigen, då på Stade Saint Symphorien.

Nästa motstånd för Nantes är Le Havre. Lagen möts lördag 8 november 19.00 på Stade Oceane.

Nantes–Metz 0–2 (0–0)

Ligue 1 herr, Stade de la Beaujoire

Mål: 0–1 (82) Giorgi Abuashvili, 0–2 (89) Habibou Diallo.

Varningar, Nantes: Dehmaine Tabibou. Metz: Koffi Kouao, Ibou Sane.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Nantes: 1-1-3

Metz: 2-0-3

Nästa match:

Nantes: AC Le Havre, borta, 8 november