Förlust på hemmaplan för Nantes mot Metz
- Metz vann med 2–0 mot Nantes
- Giorgi Abuashvili avgjorde för Metz
- Andra raka segern för Metz
Hemmalaget Nantes fick se sig besegrat av Metz i söndagens möte i Ligue 1 herr. 0–2 (0–0) slutade matchen.
Nantes–Metz – mål för mål
Det dröjde innan första målet kom. Först med åtta minuter kvar att spela kom 1–0 till Metz genom Giorgi Abuashvili.
0–2-målet kom med en minut kvar att spela när Habibou Diallo slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 0–2.
Det här betyder att Metz ligger på 17:e plats i tabellen och Nantes är på 15:e plats.
Den 5 april möts lagen återigen, då på Stade Saint Symphorien.
Nästa motstånd för Nantes är Le Havre. Lagen möts lördag 8 november 19.00 på Stade Oceane.
Nantes–Metz 0–2 (0–0)
Ligue 1 herr, Stade de la Beaujoire
Mål: 0–1 (82) Giorgi Abuashvili, 0–2 (89) Habibou Diallo.
Varningar, Nantes: Dehmaine Tabibou. Metz: Koffi Kouao, Ibou Sane.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Nantes: 1-1-3
Metz: 2-0-3
Nästa match:
Nantes: AC Le Havre, borta, 8 november
