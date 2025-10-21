Förlust på hemmaplan för Preston North End mot Birmingham
- Birmingham-seger med 1–0 mot Preston North End
- Phil Neumann matchvinnare för Birmingham
- Andra raka förlusten för Preston North End
Preston North End blev besegrade av Birmingham på hemmaplan i Championship, där matchen på tisdagen slutade 0–1 (0–1).
Segermålet för Birmingham stod Phil Neumann för efter 33 minuter.
Preston North End–Birmingham – mål för mål
Båda lagen har nu en vinst, två oavgjorda och två förluster på de senaste fem matcherna, Preston North End med 5–5 och Birmingham med 6–9 i målskillnad. Det här var Preston North Ends tredje uddamålsförlust den här säsongen.
För hemmalaget betyder resultatet tionde plats i tabellen. Birmingham är på tolfte plats. Noteras kan att Birmingham sedan den 20 oktober har avancerat fem placeringar i tabellen.
Lagen möts på nytt den 22 april.
Nästa motstånd för Preston North End är Sheffield United. Lagen möts fredag 24 oktober 21.00.
Preston North End–Birmingham 0–1 (0–1)
Championship
Mål: 0–1 (33) Phil Neumann.
Varningar, Preston North End: Thierry Small, Michael Smith. Birmingham: Marc Leonard, Seung Ho Paik, Tomoki Iwata, Bright Osayi-Samuel.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Preston North End: 1-2-2
Birmingham: 1-2-2
Nästa match:
Preston North End: Sheffield United, hemma, 24 oktober
