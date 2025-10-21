Förlust på hemmaplan för Preston North End mot Birmingham

Birmingham-seger med 1–0 mot Preston North End

Phil Neumann matchvinnare för Birmingham

Andra raka förlusten för Preston North End

Preston North End blev besegrade av Birmingham på hemmaplan i Championship, där matchen på tisdagen slutade 0–1 (0–1).

Segermålet för Birmingham stod Phil Neumann för efter 33 minuter.

Preston North End–Birmingham – mål för mål

Båda lagen har nu en vinst, två oavgjorda och två förluster på de senaste fem matcherna, Preston North End med 5–5 och Birmingham med 6–9 i målskillnad. Det här var Preston North Ends tredje uddamålsförlust den här säsongen.

För hemmalaget betyder resultatet tionde plats i tabellen. Birmingham är på tolfte plats. Noteras kan att Birmingham sedan den 20 oktober har avancerat fem placeringar i tabellen.

Lagen möts på nytt den 22 april.

Nästa motstånd för Preston North End är Sheffield United. Lagen möts fredag 24 oktober 21.00.

Preston North End–Birmingham 0–1 (0–1)

Championship

Mål: 0–1 (33) Phil Neumann.

Varningar, Preston North End: Thierry Small, Michael Smith. Birmingham: Marc Leonard, Seung Ho Paik, Tomoki Iwata, Bright Osayi-Samuel.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Preston North End: 1-2-2

Birmingham: 1-2-2

Nästa match:

Preston North End: Sheffield United, hemma, 24 oktober