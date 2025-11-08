Förlustsviten bruten för Brommapojkarna – efter 3–0 mot AIK

Brommapojkarna segrade – 3–0 mot AIK

Adelina Engman avgjorde för Brommapojkarna

AIK:s andra raka förlust

3–0 (2–0) slutade matchen i Damallsvenskan mellan Brommapojkarna och gästande AIK. Det betyder att Brommapojkarna äntligen bröt sin svit med fyra raka förluster.

Brommapojkarna–AIK – mål för mål

Adelina Engman slog till redan i tionde minuten och gav Brommapojkarna ledningen.

Laget gjorde också 2–0 alldeles före halvtidspausen genom Amanda Wulff på pass av Julia Olsson. Till slut kom också 3–0-målet genom Ellen Toivio framspelad av Louise Lillbäck i 71:a minuten.

Brommapojkarna har en seger och fyra förluster och 6–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan AIK har två vinster och tre förluster och 11–10 i målskillnad.

Med en omgång kvar är Brommapojkarna på elfte plats i tabellen medan AIK är på åttonde plats.

Söndag 16 november 14.00 möter Brommapojkarna Hammarby borta på Hammarby IP medan AIK spelar hemma mot IFK Norrköping.

Brommapojkarna–AIK 3–0 (2–0)

Damallsvenskan, Grimsta IP

Mål: 1–0 (10) Adelina Engman, 2–0 (42) Amanda Wulff (Julia Olsson), 3–0 (71) Ellen Toivio (Louise Lillbäck).

Varningar, AIK: Matilda Plan, Ida Björnberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brommapojkarna: 1-0-4

AIK: 2-0-3

Nästa match:

Brommapojkarna: Hammarby, borta, 16 november

AIK: IFK Norrköping FK, hemma, 16 november