Förlustsviten bruten för Norwich City – efter 1–1 mot Sheffield Wednesday

Oavgjort mellan Sheffield Wednesday och Norwich City

Mathias Kvistgaarden kvitterade i 61:a minuten

Sheffield Wednesday nu 24:e, Norwich City på 22:a plats

1–1 (1–0) slutade matchen i Championship mellan Sheffield Wednesday och gästande Norwich City. Det betyder att Norwich City, även om det inte blev seger, äntligen bröt sin svit med sex raka förluster.

Matchen blev den tionde i rad utan seger för Norwich City.

Sheffield Wednesday–Norwich City – mål för mål

Sheffield Wednesday började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara fyra minuter slog Barry Bannan till. Mathias Kvistgaarden slog till med en knapp halvtimme kvar att spela framspelad av Josh Sargent och kvitterade för Norwich City. 1–1-målet blev matchens sista.

Sheffield Wednesday har två oavgjorda och tre förluster och 3–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Norwich City har en oavgjord och fyra förluster och 2–7 i målskillnad. Det här var Sheffield Wednesdays femte oavgjorda match den här säsongen.

Norwich Citys nya tabellposition är 22:a plats medan Sheffield Wednesday är på 24:e och sista plats.

Den 25 februari tar lagen sig an varandra igen.

Lördag 8 november 16.00 möter Sheffield Wednesday Southampton borta på St. Mary’s Stadium medan Norwich City spelar hemma mot Leicester.

Sheffield Wednesday–Norwich City 1–1 (1–0)

Championship, Hillsborough Stadium

Mål: 1–0 (4) Barry Bannan, 1–1 (61) Mathias Kvistgaarden (Josh Sargent).

Varningar, Norwich City: Shane Duffy, Kellen Fisher, Jeffrey Schlupp, Ruairi McConville.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sheffield Wednesday: 0-2-3

Norwich City: 0-1-4

Nästa match:

Sheffield Wednesday: Southampton FC, borta, 8 november

Norwich City: Leicester City FC, hemma, 8 november