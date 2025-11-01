Förlustsviten bruten för Nottingham Forest – efter 2–2 mot Manchester United

2–2 mellan Nottingham Forest och Manchester United

Amad Diallo kvitterade i 81:a minuten

Leeds nästa för Nottingham Forest

2–2 (0–1) slutade matchen i Premier League mellan Nottingham Forest och gästande Manchester United. Det betyder att Nottingham Forest, även om det inte blev seger, äntligen bröt sin svit med fyra raka förluster.

Nottingham Forest–Manchester United – mål för mål

Casemiro gjorde 1–0 till Manchester United i 34:e minuten framspelad av Bruno Fernandes. Direkt efter pausen nätade Morgan Gibbs-White på pass av Ryan Yates och kvitterade för Nottingham Forest.

Nottingham Forest gjorde också 2–1 i 50:e minuten när Nicolo Savona hittade rätt.

Med nio minuter kvar att spela kvitterade Manchester United genom Amad Diallo. 2–2-målet blev matchens sista.

Nottingham Forest har en oavgjord och fyra förluster och 2–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Manchester United har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 11–8 i målskillnad. Det här var Nottingham Forests tredje oavgjorda match den här säsongen.

Nästa motstånd för Nottingham Forest är Leeds. Lagen möts söndag 9 november 15.00 på City Ground.

Nottingham Forest–Manchester United 2–2 (0–1)

Premier League, City Ground

Mål: 0–1 (34) Casemiro (Bruno Fernandes), 1–1 (48) Morgan Gibbs-White (Ryan Yates), 2–1 (50) Nicolo Savona, 2–2 (81) Amad Diallo.

Varningar, Nottingham Forest: Dan Ndoye. Manchester United: Noussair Mazraoui.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Nottingham Forest: 0-1-4

Manchester United: 3-1-1

Nästa match:

Nottingham Forest: Leeds Utd, hemma, 9 november