Husqvarnas seger spiken i kistan för Tyresö FF – som åker ur serien

Seger för Husqvarna med 2–1 mot Tyresö FF

Husqvarnas nionde seger på de senaste tio matcherna

Femte raka segern för Husqvarna

Tyresö FF åker ur division 1 mellersta dam. Det står klart efter en ny förlust, 1–2 (1–0), hemma mot Husqvarna.

I och med detta har Husqvarna hela fem raka segrar i division 1 mellersta dam.

I halvtid var Tyresö FF alltså i ledningen med 1–0. Men Husqvarna vände – och vann genom mål av Ronja Lind och Victoria Ström.

Tyresö FF–Husqvarna – mål för mål

Det här var Tyresö FF:s sjätte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Husqvarnas sjunde uddamålsseger.

Husqvarna är klara seriesegrare.

På söndag 19 oktober 14.00 spelar Tyresö FF borta mot Lidköpings FK och Husqvarna hemma mot Västerås SK.