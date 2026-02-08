Formstarka Inter tog ännu en seger

Inter segrade – 5–0 mot Sassuolo

Inters nionde seger på de senaste tio matcherna

Yann Aurel Bisseck matchvinnare för Inter

Inter fortsätter starkt i Serie A. När laget mötte Sassuolo borta på Stadio Mapei – Citta del Tricolore på söndagen kom ännu en seger. Laget vann med 5–0 (2–0). I och med detta har Inter fem segrar i rad.

Det här var Inters 13:e nolla den här säsongen.

Därmed har Inter vunnit åtta matcher i rad på bortaplan.

Juventus nästa för Inter

Gästande Inter gjorde första målet när Yann Aurel Bisseck slog till redan i elfte minuten. Inter ökade ledningen till 0–2 efter en knapp halvtimmes spel genom Marcus Thuram.

Direkt efter pausen ökade Lautaro Martinez Inters ledning. I 53:e minuten slog Manuel Akanji till och gjorde 0–4. Till slut kom också 0–5-målet genom Luis Henrique i 88:e minuten.

Lagens första möte för säsongen vann Inter med 2–1.

Nästa motstånd för Inter är Juventus. Lagen möts lördag 14 februari 20.45 på Giuseppe Meazza.

Sassuolo–Inter 0–5 (0–2)

Serie A, Stadio Mapei – Citta del Tricolore

Mål: 0–1 (11) Yann Aurel Bisseck, 0–2 (28) Marcus Thuram, 0–3 (50) Lautaro Martinez, 0–4 (53) Manuel Akanji, 0–5 (88) Luis Henrique.

Varningar, Sassuolo: Nemanja Matic. Inter: Federico Dimarco.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sassuolo: 2-0-3

Inter: 5-0-0

Nästa match:

Inter: Juventus, hemma, 14 februari 20.45