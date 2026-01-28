Formstarka Olympiacos tog ny seger
- Olympiacos-seger med 2–1 mot Ajax
- Santiago Hezze avgjorde för Olympiacos
- Tredje raka segern för Olympiacos
Olympiacos har en stark period i Champions League. När laget mötte Ajax på bortaplan på Johan Cruijff Arena på onsdagen kom tredje raka segern. Laget vann med 2–1 (0–0) och den tunga perioden laget varit inne i verkar vara över.
Santiago Hezze blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 79 minuter.
Ajax–Olympiacos – mål för mål
Inget av lagen fick in något mål under första halvlek men efter pausen slog Gelson Martins till och gav Olympiacos ledningen. I 69:e minuten nätade Kasper Dolberg på straff och kvitterade för Ajax. Santiago Hezze gjorde det matchavgörande målet i 79:e minuten.
Champions League är nu färdigspelad. Ajax slutar på 32:a plats och Olympiacos på 18:e plats. Olympiacos är klart för kvalspel. Ett fint lyft i tabellen för Olympiacos som så sent som den 19 januari låg på 29:e plats.
Ajax–Olympiacos 1–2 (0–0)
Champions League, Johan Cruijff Arena
Mål: 0–1 (52) Gelson Martins, 1–1 (69) Kasper Dolberg, 1–2 (79) Santiago Hezze.
Varningar, Olympiacos: Santiago Hezze, Costinha.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Ajax: 2-0-3
Olympiacos: 3-1-1
