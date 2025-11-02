Formstarka Piteå tog ännu en seger

Seger för Piteå med 2–1 mot Malmö FF

Cecilia Edlund matchvinnare för Piteå

Tredje raka segern för Piteå

Piteå är nu inne i en stark period i Damallsvenskan. När laget mötte Malmö FF borta på Eleda Stadion på söndagen kom tredje raka segern. Laget vann med 2–1 (2–1) och den tunga perioden laget varit inne i verkar vara över.

Rosengård nästa för Piteå

Malmö FF startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara tre minuter slog Miljana Ivanovic till.

I 16:e minuten kvitterade Piteå när Selina Henriksson slog till.

Piteå tog ledningen efter en halvtimmes spel genom Cecilia Edlund. Därmed hade Piteå vänt matchen. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Piteå med 2–1.

Det här var Piteås sjätte uddamålsseger.

Med två omgångar kvar är Malmö FF på tredje plats i tabellen medan Piteå är på nionde plats.

Nästa motstånd för Piteå är Rosengård. Lagen möts lördag 8 november 13.00 på LF Arena.

Malmö FF–Piteå 1–2 (1–2)

Damallsvenskan, Eleda Stadion

Mål: 1–0 (3) Miljana Ivanovic, 1–1 (16) Selina Henriksson, 1–2 (30) Cecilia Edlund.

Varningar, Malmö FF: Beatrice Persson. Piteå: Shiho Matsubara.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Malmö FF: 3-0-2

Piteå: 3-1-1

Nästa match:

Piteå: FC Rosengård, hemma, 8 november