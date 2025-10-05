Formstarka Real Betis tog ännu en seger

Seger för Real Betis med 2–1 mot Espanyol

Real Betis är nu inne i en stark period i La Liga. När laget mötte Espanyol borta på söndagen kom tredje raka segern. Laget vann med 2–1 (0–1) och den tunga perioden laget varit inne i verkar vara över.

Abde Ezzalzouli slog till efter 63 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Villarreal nästa för Real Betis

Espanyol tog en tidig ledning när Pol Lozano slog till redan i 15:e minuten. I 54:e minuten slog Cucho Hernandez till och kvitterade för Real Betis.

Det här var Real Betis andra uddamålsseger.

För tabellens utseende betyder det här att Espanyol ligger på nionde plats medan Real Betis har fjärdeplatsen. Ett fint lyft för Real Betis som låg på tionde plats så sent som den 13 september.

Den 5 april spelar lagen mot varandra på nytt.

Espanyol tar sig an Real Oviedo i nästa match borta fredag 17 oktober 21.00. Real Betis möter Villarreal borta lördag 18 oktober 18.30.

Espanyol–Real Betis 1–2 (1–0)

La Liga

Mål: 1–0 (15) Pol Lozano, 1–1 (54) Cucho Hernandez, 1–2 (63) Abde Ezzalzouli.

Varningar, Espanyol: Pere Milla, Javi Puado. Real Betis: Pablo Fornals, Antony, Valentin Gomez, Pau Lopez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Espanyol: 1-2-2

Real Betis: 3-1-1

Nästa match:

Espanyol: Real Oviedo, borta, 17 oktober

Real Betis: Villarreal CF, borta, 18 oktober