Formstarka Trelleborg tog ännu en seger

Trelleborg segrade – 3–2 mot Sunnanå

Thelma Persson Welin matchvinnare för Trelleborg

Tredje raka segern för Trelleborg

Trelleborg är nu inne i en stark period i Elitettan. När laget mötte Sunnanå borta på Electrolux Home Arena på söndagen kom tredje raka segern. Laget vann med 3–2 (2–2) och den tunga perioden laget varit inne i verkar vara över.

Segermålet för Trelleborg stod Thelma Persson Welin för efter 85 minuter.

Gamla Upsala SK Dam nästa för Trelleborg

Linnea Prambrant slog till redan i 14:e minuten och gav Trelleborg en tidig ledning.

Sunnanå kvitterade till 1–1 i 22:a minuten när Wilma Dahlgren fick träff.

I 37:e minuten tog Trelleborg ledningen på nytt när Olivia Ländin Sjöblom slog till.

Sunnanå kvitterade till 2–2 på tilläggstid i första halvleken genom Evelina Moberg. Men med fem minuter kvar att spela kom det matchavgörande målet genom Thelma Persson Welin.

Det här var Sunnanås sjunde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Trelleborgs sjunde uddamålsseger.

Lördag 11 oktober spelar Sunnanå borta mot BK Häcken Utveckling 17.00 och Trelleborg mot Gamla Upsala SK Dam hemma 12.00 på Vångavallen.

Sunnanå–Trelleborg 2–3 (2–2)

Elitettan, Electrolux Home Arena

Mål: 0–1 (14) Linnea Prambrant, 1–1 (22) Wilma Dahlgren, 1–2 (37) Olivia Ländin Sjöblom, 2–2 (45) Evelina Moberg, 2–3 (85) Thelma Persson Welin.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sunnanå: 0-1-4

Trelleborg: 3-2-0

Nästa match:

Sunnanå: BK Häcken U, borta, 11 oktober

Trelleborg: Gamla Upsala SK, hemma, 11 oktober