Brann vann med 2–0 mot Häcken

Branns Saevar Magnusson tvåmålsskytt

Brann utan insläppt mål

Brann har tagit greppet om tredje kvalomgången till Europa League. Laget på bortaplan mot Häcken på torsdagen med 2–0 (1–0). Returen spelas torsdag 14 augusti.

Häcken–Brann – mål för mål

Matchen var mållös till Brann tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel, genom Saevar Magnusson. Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Saevar Magnusson träff återigen och ökade ledningen för Brann. Det blev också matchens sista mål.

Häcken–Brann 0–2 (0–1)

Tredje kvalomgången till Europa League, Rambergsvallen

Mål: 0–1 (28) Saevar Magnusson, 0–2 (57) Saevar Magnusson.

Varningar, Häcken: Marius Lode. Brann: Thore Pedersen, Saevar Magnusson, Jakob Lungi Sorensen.