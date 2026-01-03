Första segern för säsongen för Wolverhampton

Wolverhampton segrade – 3–0 mot West Ham

Jhon Arias avgjorde för Wolverhampton

Wolverhampton utan insläppt mål

Wolverhampton har till slut, efter 20 spelade matcher, spräckt sin nolla i segerkolumnen i Premier League. Säsongens första seger kom på hemmaplan mot West Ham, en match som Wolverhampton vann med 3–0 (3–0).

Wolverhampton–West Ham – mål för mål

Wolverhampton startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara fyra minuter slog Jhon Arias till.

Laget ökade ledningen till 2–0 efter en dryg halvtimme genom Hee-chan Hwang på straff.

Wolverhampton gjorde också 3–0 genom Mateus Mane efter förarbete från Hugo Bueno i 41:a minuten. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Wolverhampton med 3–0.

Wolverhampton har en seger, en oavgjord och tre förluster och 6–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan West Ham har en oavgjord och fyra förluster och 4–12 i målskillnad.

I nästa match möter Wolverhampton Everton borta på onsdag 7 januari 20.30. West Ham möter Nottingham Forest tisdag 6 januari 21.00 hemma.

Wolverhampton–West Ham 3–0 (3–0)

Premier League, Molineux Stadium

Mål: 1–0 (4) Jhon Arias, 2–0 (31) Hee-chan Hwang, 3–0 (41) Mateus Mane (Hugo Bueno).

Varningar, Wolverhampton: Jackson Tchatchoua.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Wolverhampton: 1-1-3

West Ham: 0-1-4

Nästa match:

Wolverhampton: Everton FC, borta, 7 januari 20.30

West Ham: Nottingham Forest FC, hemma, 6 januari 21.00