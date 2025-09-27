Första segern för Sheffield United efter 1–0 mot Oxford United

Seger för Sheffield United med 1–0 mot Oxford United

Callum O’Hare avgjorde för Sheffield United

Oxford United nu 22:a, Sheffield United på 24:e plats

Sheffield United har till slut spräckt sin nolla i segerkolumnen i Championship, efter sju spelade matcher. Säsongens första seger kom på bortaplan mot Oxford United, en match som Sheffield United vann med 1–0 (0–0).

Callum O’Hare blev matchhjälte efter 65 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Southampton nästa för Sheffield United

Oxford United har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 7–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Sheffield United har en vinst och fyra förluster och 1–8 i målskillnad. Det här var Oxford Uniteds fjärde uddamålsförlust den här säsongen.

Det här betyder att Oxford United ligger på 22:a plats i tabellen och Sheffield United är på 24:e och sista plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 4 januari.

Oxford United tar sig an Queens Park Rangers i nästa match borta onsdag 1 oktober 21.00. Sheffield United möter Southampton hemma tisdag 30 september 20.45.

Oxford United–Sheffield United 0–1 (0–0)

Championship, Kassam Stadium

Mål: 0–1 (65) Callum O’Hare.

Varningar, Oxford United: Will Vaulks. Sheffield United: Harrison Burrows.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Oxford United: 1-2-2

Sheffield United: 1-0-4

Nästa match:

Oxford United: Queens Park Rangers FC, borta, 1 oktober

Sheffield United: Southampton FC, hemma, 30 september