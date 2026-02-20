Fortsatt tungt för Elche efter 1–2 mot Atlethic Bilbao

Atlethic Bilbao vann med 2–1 mot Elche

Avgörande målet kom i 89:e minuten.

Gorka Guruzeta tvåmålsskytt för Atlethic Bilbao

Matchen på San Mames på fredagen blev den åttonde raka utan seger för Elche när laget mötte Atlethic Bilbao borta i La Liga. Slutresultatet blev 2–1 (0–0).

Gorka Guruzeta blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 89 minuter.

Rayo Vallecano nästa för Atlethic Bilbao

Efter en mållös första halvlek gjorde Gorka Guruzeta 1–0 till Atlethic Bilbao i den 64:e minuten med assist av Yuri Berchiche. I 69:e minuten slog Andre Silva till på straff och kvitterade för Elche. Det matchavgörande målet kom i matchens absoluta slutskede, med en minut kvar att spela när Gorka Guruzeta på nytt slog till och gjorde mål på straff för Atlethic Bilbao.

Det här betyder att Atlethic Bilbao ligger på åttonde plats i tabellen och Elche är på 16:e plats. Ett fint lyft för Atlethic Bilbao som låg på 13:e plats så sent som den 31 januari.

I nästa omgång har Atlethic Bilbao Rayo Vallecano borta på Campo de Futbol de Vallecas, lördag 28 februari 14.00. Elche spelar hemma mot Espanyol söndag 1 mars 14.00.

Atlethic Bilbao–Elche 2–1 (0–0)

La Liga, San Mames

Mål: 1–0 (64) Gorka Guruzeta (Yuri Berchiche), 1–1 (69) Andre Silva, 2–1 (89) Gorka Guruzeta.

Varningar, Atlethic Bilbao: Inigo Lekue, Gorka Guruzeta, Unai Gomez. Elche: Pedro Bigas, Aleix Febas, Lucas Cepeda.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Atlethic Bilbao: 3-1-1

Elche: 0-1-4

Nästa match:

Atlethic Bilbao: Rayo Vallecano, borta, 28 februari 14.00

Elche: Espanyol Barcelona, hemma, 1 mars 14.00