Francisco Sierralta enda målskytt när Auxerre föll

Seger för Lens med 2–1 mot Auxerre

Abdallah Sima matchvinnare för Lens

Andra förlusten i följd för Auxerre

Auxerre förlorade hemmamatchen mot Lens i Ligue 1 herr på lördagen. 1–2 (0–1) slutade matchen.

Abdallah Sima slog till på tilläggstid och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Auxerre–Lens – mål för mål

Odsonne Edouard slog till redan i 14:e minuten och gav Lens en tidig ledning. Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Francisco Sierralta på pass av Clement Akpa och kvitterade för Auxerre.

Det matchavgörande målet kom på övertid när Abdallah Sima slog till och gjorde 1–2 för Lens.

Det här var Auxerres tredje uddamålsförlust den här säsongen.

Det här betyder att Auxerre nu ligger på 15:e plats i tabellen och Lens är på fjärde plats. Noteras kan att Lens sedan den 19 september har avancerat fyra placeringar i tabellen.

Lagen möts igen 18 januari på Stade Bollaert-Delelis.

Nästa motstånd för Auxerre är Rennes. Lagen möts söndag 19 oktober 17.15 på Roazhon Park.

Auxerre–Lens 1–2 (0–1)

Ligue 1 herr, Stade de l’Abbe-Deschamps

Mål: 0–1 (14) Odsonne Edouard, 1–1 (61) Francisco Sierralta (Clement Akpa), 1–2 (90) Abdallah Sima.

Varningar, Auxerre: Gideon Mensah, Elisha Owusu, Danny Namaso. Lens: Adrien Thomasson, Samson Baidoo, Malang Sarr, Florian Thauvin, Ismaelo Ganiou, Robin Risser.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Auxerre: 1-0-4

Lens: 3-1-1

Nästa match:

Auxerre: Stade Rennais FC, borta, 19 oktober