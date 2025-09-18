Francisco Trincao het när Sporting Lissabon besegrade Kairat

Sporting Lissabon vann med 4–1 mot Kairat

Sporting Lissabons Francisco Trincao tvåmålsskytt

Sporting Lissabon nu fjärde, Kairat på 34:e plats

Sporting Lissabon vann mot gästande Kairat i Champions League. 4–1 (1–0) slutade matchen på torsdagen.

Kairat är nykomling i serien, och lagen möttes inte förra säsongen.

Sporting Lissabon tog ledningen strax före halvtidsvilan, genom Francisco Trincao. I 65:e minuten nätade Francisco Trincao på nytt, och gjorde 2–0.

Alisson Santos gjorde dessutom 3–0 i 67:e minuten framspelad av Geovany Quenda.

Bara en minut senare var det Geovany Quenda som såg till att Sporting Lissabon ökade ledningen på nytt, till 4–0.

Reduceringen till 4–1 kom i matchens absoluta slutskede, med fyra minuter kvar att spela, när Edmilson slog till och gjorde mål för Kairat. Fler mål än så blev det inte för Kairat.

För tabellens utseende betyder det här att Sporting Lissabon ligger på fjärde plats medan Kairat är på 34:e plats.

Nästa motstånd för Sporting Lissabon är Napoli. Lagen möts onsdag 1 oktober 21.00 på Stadio Diego Armando Maradona.

Sporting Lissabon–Kairat 4–1 (1–0)

Champions League, Jose Alvalade

Mål: 1–0 (44) Francisco Trincao, 2–0 (65) Francisco Trincao, 3–0 (67) Alisson Santos (Geovany Quenda), 4–0 (68) Geovany Quenda, 4–1 (86) Edmilson.

Varningar, Sporting Lissabon: Geovany Quenda, Zeno Debast, Luis Suarez, Giorgi Kochorashvili. Kairat: Jorginho, Dastan Satpaev.

Nästa match:

Sporting Lissabon: Napoli, borta, 1 oktober