Frank Anguissa målskytt när Napoli sänkte Cagliari
- Napoli-seger med 1–0 mot Cagliari
- Frank Anguissa avgjorde för Napoli
- Andra raka segern för Napoli
Målet i andra halvleken blev matchens enda när Napoli vann med 1–0 (0–0) hemma mot Cagliari i Serie A.
Det var andra raka segern för Napoli, efter 2–0 mot Sassuolo i premiären.
Napoli–Cagliari – mål för mål
Lagen möts igen 22 mars.
Napoli tar sig an Fiorentina i nästa match borta lördag 13 september 20.45. Cagliari möter samma dag 15.00 Parma hemma.
Napoli–Cagliari 1–0 (0–0)
Serie A
Mål: 1–0 (90) Frank Anguissa.
Varningar, Napoli: Juan Jesus, Kevin De Bruyne. Cagliari: Gabriele Zappa.
Nästa match:
Napoli: Fiorentina, borta, 13 september
Cagliari: Parma, hemma, 13 september
