Frank Anguissa målskytt när Napoli sänkte Cagliari

Napoli-seger med 1–0 mot Cagliari

Frank Anguissa avgjorde för Napoli

Andra raka segern för Napoli

Målet i andra halvleken blev matchens enda när Napoli vann med 1–0 (0–0) hemma mot Cagliari i Serie A.

Det var andra raka segern för Napoli, efter 2–0 mot Sassuolo i premiären.

Napoli–Cagliari – mål för mål

Lagen möts igen 22 mars.

Napoli tar sig an Fiorentina i nästa match borta lördag 13 september 20.45. Cagliari möter samma dag 15.00 Parma hemma.

Napoli–Cagliari 1–0 (0–0)

Serie A

Mål: 1–0 (90) Frank Anguissa.

Varningar, Napoli: Juan Jesus, Kevin De Bruyne. Cagliari: Gabriele Zappa.

Nästa match:

Napoli: Fiorentina, borta, 13 september

Cagliari: Parma, hemma, 13 september