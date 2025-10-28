Frank Anguissa matchhjälte för Napoli borta mot Lecce
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Napoli-seger med 1–0 mot Lecce
- Napolis sjunde seger på de senaste nio matcherna
- Frank Anguissa avgjorde för Napoli
Frank Anguissa gjorde matchens enda mål i andra halvleken när Napoli vann i Serie A med 1–0 (0–0) mot Lecce på bortaplan.
Segern var Napolis sjunde på de senaste nio matcherna.
Lecce–Napoli – mål för mål
Det här var Lecces tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Napolis fjärde uddamålsseger.
Det här betyder att Lecce är kvar på 16:e plats och att Napoli fortfarande leder serien. Ett fint lyft i tabellen för Lecce som så sent som den 3 oktober låg på 20:e plats.
Lagen spelar mot varandra igen den 15 mars.
I nästa omgång har Lecce Fiorentina borta, söndag 2 november 15.00. Napoli spelar hemma mot Como lördag 1 november 18.00.
Lecce–Napoli 0–1 (0–0)
Serie A
Mål: 0–1 (69) Frank Anguissa (David Neres).
Varningar, Lecce: Ylber Ramadani, N’dri Konan. Napoli: Mathias Olivera.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Lecce: 1-2-2
Napoli: 3-0-2
Nästa match:
Lecce: Fiorentina, borta, 2 november
Napoli: Como 1907, hemma, 1 november
Den här artikeln handlar om: