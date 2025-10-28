Frank Anguissa matchhjälte för Napoli borta mot Lecce

Napoli-seger med 1–0 mot Lecce

Napolis sjunde seger på de senaste nio matcherna

Frank Anguissa avgjorde för Napoli

Frank Anguissa gjorde matchens enda mål i andra halvleken när Napoli vann i Serie A med 1–0 (0–0) mot Lecce på bortaplan.

Segern var Napolis sjunde på de senaste nio matcherna.

Lecce–Napoli – mål för mål

Det här var Lecces tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Napolis fjärde uddamålsseger.

Det här betyder att Lecce är kvar på 16:e plats och att Napoli fortfarande leder serien. Ett fint lyft i tabellen för Lecce som så sent som den 3 oktober låg på 20:e plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 15 mars.

I nästa omgång har Lecce Fiorentina borta, söndag 2 november 15.00. Napoli spelar hemma mot Como lördag 1 november 18.00.

Lecce–Napoli 0–1 (0–0)

Serie A

Mål: 0–1 (69) Frank Anguissa (David Neres).

Varningar, Lecce: Ylber Ramadani, N’dri Konan. Napoli: Mathias Olivera.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lecce: 1-2-2

Napoli: 3-0-2

Nästa match:

Lecce: Fiorentina, borta, 2 november

Napoli: Como 1907, hemma, 1 november