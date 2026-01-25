Freiburg avgjorde i första halvlek mot Köln

Freiburg-seger med 2–1 mot Köln

Igor Matanovic avgjorde för Freiburg

Sjunde segern för Freiburg

Söndagens matchen mellan Freiburg och Köln i Bundesliga avgjordes redan i första halvleken. Hemmalaget Freiburg ledde med 2–1 i paus och resultatet stod sig matchen ut.

Freiburg–Köln – mål för mål

Efter tio minuters spel gjorde Köln 0–1. Freiburg kvitterade till 1–1 i elfte minuten genom Derry Scherhant. Freiburg tog också ledningen i slutet av första halvleken genom Igor Matanovic på pass av Matthias Ginter. Matanovic fullbordade därmed Freiburgs vändning. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Freiburg med 2–1.

För Freiburg gör resultatet att man nu ligger på sjunde plats i tabellen medan Köln är på tionde plats.

När lagen möttes senast vann Köln med 4–1.

Nästa motstånd för Freiburg är VfB Stuttgart. Lagen möts söndag 1 februari 15.30 på MHPArena.

Freiburg–Köln 2–1 (2–1)

Bundesliga, Europa-Park Stadion

Mål: 0–1 (10) Självmål, 1–1 (11) Derry Scherhant, 2–1 (44) Igor Matanovic (Matthias Ginter).

Varningar, Freiburg: Derry Scherhant. Köln: Tom Krauss, Alessio Castro-Montes.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Freiburg: 3-1-1

Köln: 1-1-3

Nästa match:

Freiburg: VfB Stuttgart, borta, 1 februari 15.30