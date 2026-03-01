Freiburg föll mot Eintracht Frankfurt med 0–2

Eintracht Frankfurt-seger med 2–0 mot Freiburg

Fares Chaibi avgjorde för Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurts nionde seger för säsongen

Freiburg förlorade mötet med Eintracht Frankfurt på bortaplan med 0–2 (0–0) i Bundesliga på söndagen.

Det här var femte gången den här säsongen som Eintracht Frankfurts målvakter höll nollan.

St Pauli nästa för Eintracht Frankfurt

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 64:e minuten innan Fares Chaibi med assist av Nnamdi Collins gav Eintracht Frankfurt ledningen. Jean Bahoya såg med nio minuter kvar att spela till att Eintracht Frankfurt ökade ledningen. 2–0-målet blev matchens sista.

Eintracht Frankfurt har två segrar, en oavgjord och två förluster och 9–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Freiburg har två vinster och tre förluster och 3–7 i målskillnad.

Det här betyder att Eintracht Frankfurt nu ligger på sjunde plats i tabellen och Freiburg är på åttonde plats.

Nästa motstånd för Freiburg är Bayer Leverkusen. Lagen möts lördag 7 mars 15.30 på Europa-Park Stadion.

Eintracht Frankfurt–Freiburg 2–0 (0–0)

Bundesliga, Deutsche Bank Park

Mål: 1–0 (64) Fares Chaibi (Nnamdi Collins), 2–0 (81) Jean Bahoya.

Varningar, Eintracht Frankfurt: Nnamdi Collins. Freiburg: Cyriaque Irie, Lucas Hoeler.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Eintracht Frankfurt: 2-1-2

Freiburg: 2-0-3

Nästa match:

Freiburg: Bayer Leverkusen, hemma, 7 mars 15.30