Freiburg tog ny seger mot favoritmotståndet

Seger för Freiburg med 1–0 mot Werder Bremen

Jan-Niklas Beste matchvinnare för Freiburg

Freiburg höll tätt bakåt

Freiburg fortsätter att vinna mot Werder Bremen i Bundesliga. På lördagen segrade Freiburg på nytt – den här gången med 1–0 (1–0) hemma på Europa-Park Stadion. Det var Freiburgs fjärde raka seger mot Werder Bremen.

Jan-Niklas Beste blev matchhjälte efter 13 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Det här var femte gången den här säsongen som Freiburgs målvakter höll nollan.

Hoffenheim nästa för Freiburg

Freiburg har två segrar, en oavgjord och två förluster och 5–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Werder Bremen har två oavgjorda och tre förluster och 4–8 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Freiburg med 3–0.

Nästa motstånd för Freiburg är Hoffenheim. Werder Bremen tar sig an Bayern München hemma. Båda matcherna spelas lördag 14 februari 15.30.

Freiburg–Werder Bremen 1–0 (1–0)

Bundesliga, Europa-Park Stadion

Mål: 1–0 (13) Jan-Niklas Beste.

Varningar, Freiburg: Julian Schuster. Werder Bremen: Marco Friedl.

Utvisningar, Freiburg: Johan Manzambi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Freiburg: 2-1-2

Werder Bremen: 0-2-3

Nästa match:

Freiburg: TSG Hoffenheim, borta, 14 februari 15.30

Werder Bremen: Bayern München, hemma, 14 februari 15.30