Freiburg vann mot Niza på Allianz Rivera

Freiburg vann med 3–1 mot Niza

Vincenzo Grifo avgjorde för Freiburg

Andra raka segern för Freiburg

Redan i första halvlek tog Freiburg greppet om bortamatchen mot Niza i Europa League. Och 3–1-ledningen i halvtid stod sig matchen ut efter en mållös andra halvlek.

Viktoria Plzen nästa för Freiburg

Niza tog ledningen i 25:e minuten genom Kevin Carlos.

Freiburg kvitterade till 1–1 efter en knapp halvtimme genom Johan Manzambi.

Freiburg tog också ledningen i 39:e minuten när Vincenzo Grifo fick träff på straff.

Freiburg gjorde också 1–3 alldeles före halvtidspausen genom Derry Scherhant. Scherhant fullbordade därmed Freiburgs vändning. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Freiburg med 3–1.

För hemmalaget betyder resultatet 35:e plats i tabellen. Freiburg är på andra plats.

Nästa motstånd för Freiburg är Viktoria Plzen. Lagen möts torsdag 27 november 18.45.

Niza–Freiburg 1–3 (1–3)

Europa League, Allianz Rivera

Mål: 1–0 (25) Kevin Carlos, 1–1 (29) Johan Manzambi, 1–2 (39) Vincenzo Grifo, 1–3 (42) Derry Scherhant.

Varningar, Niza: Charles Vanhoutte. Freiburg: Philipp Lienhart, Lukas Kubler.

Nästa match:

Freiburg: FC Viktoria Plzen, borta, 27 november