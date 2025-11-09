Freiburg vann till slut – efter fem matcher i rad utan seger
- Freiburg vann med 2–1 mot St Pauli
- Maximilian Eggestein avgjorde för Freiburg
- Sjunde raka förlusten för St Pauli
Freiburg är tillbaka i vinnarspåret igen i Bundesliga. Detta efter seger, 2–1 (1–0), mot St Pauli hemma på Europa-Park-Stadion. Det var första segern efter fem matcher i rad utan seger.
Freiburg–St Pauli – mål för mål
Freiburg tog ledningen i slutminuterna av första halvlek genom Yuito Suzuki. Direkt efter pausen ökade Maximilian Eggestein Freiburgs ledning.
I 69:e minuten slog Louis Oppie till och reducerade åt St Pauli. Mer än så blev det dock inte för St Pauli.
Förlusten var St Paulis tredje uddamålsförlust.
Lagen möts igen 21 mars på Millerntor-Stadion.
I nästa omgång har Freiburg Bayern München borta på Allianz Arena, lördag 22 november 15.30. St Pauli spelar hemma mot Union Berlin söndag 23 november 17.30.
Freiburg–St Pauli 2–1 (1–0)
Bundesliga, Europa-Park-Stadion
Mål: 1–0 (40) Yuito Suzuki, 2–0 (50) Maximilian Eggestein, 2–1 (69) Louis Oppie.
Varningar, Freiburg: Maximilian Eggestein, Jan-Niklas Beste. St Pauli: Danel Sinani, Joel Chima Fujita.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Freiburg: 1-3-1
St Pauli: 0-0-5
Nästa match:
Freiburg: Bayern München, borta, 22 november
St Pauli: Union Berlin, hemma, 23 november
