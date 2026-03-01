Fulham vann trots uppryckning av Tottenham

Fulham vann med 2–1 mot Tottenham

Alex Iwobi avgjorde för Fulham

Andra raka segern för Fulham

Matchen mellan Fulham och Tottenham i Premier League slutade 2–1. Hemmalaget Fulham hade greppet i första halvlek och ledde med 2–0 och lyckades hålla undan till seger, trots att Tottenham lyfte sig i andra halvlek.

West Ham nästa för Fulham

Harry Wilson slog till redan i sjunde minuten och gav Fulham ledningen. 2–0 kom i 34:e minuten när Alex Iwobi slog till framspelad av Harry Wilson.

I 66:e minuten nätade Richarlison och reducerade åt Tottenham. Men mer än så orkade Tottenham inte med.

Fulham har två segrar och tre förluster och 8–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Tottenham har en oavgjord och fyra förluster och 5–12 i målskillnad.

Nästa motstånd för Fulham är West Ham. Lagen möts onsdag 4 mars 20.30 på Craven Cottage.

Fulham–Tottenham 2–1 (2–0)

Premier League, Craven Cottage

Mål: 1–0 (7) Harry Wilson, 2–0 (34) Alex Iwobi (Harry Wilson), 2–1 (66) Richarlison.

Varningar, Fulham: Tom Cairney, Issa Diop, Calvin Bassey. Tottenham: Richarlison, Pedro Porro, Micky van de Ven.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Fulham: 2-0-3

Tottenham: 0-1-4

Nästa match:

Fulham: West Ham Utd, hemma, 4 mars 20.30