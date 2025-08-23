Fyra raka förluster för Brommapojkarna efter nederlag mot formstarka Malmö FF

Seger för Malmö FF med 5–2 mot Brommapojkarna

Malmö FF:s åttonde seger på de senaste nio matcherna

Mia Persson avgjorde för Malmö FF

Två sviter förlängdes när tolfteplacerade Brommapojkarna tog emot Malmö FF hemma i Damallsvenskan. Malmö FF vann och har nu sex raka segrar, medan Brommapojkarna har fyra raka förluster. Matchen slutade 2–5 (0–4).

Malmö FF gjorde 0–1 efter elva minuters spel.

Malmö FF ökade ledningen till 0–2 i 26:e minuten, när Tuva Skoog slog till på pass av Mia Persson.

Malmö FF gjorde också 0–3 i 32:a minuten, när Mia Persson hittade rätt framspelad av Sara Kanutte Fornes.

Bara tre minuter senare spelade Mia Persson fram Miljana Ivanovic som såg till att Malmö FF ökade ledningen på nytt, till 0–4. Direkt efter pausen ökade Sara Kanutte Fornes Malmö FF:s ledning.

Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Joanna Aalstad Bækkelund träff och reducerade åt Brommapojkarna.

I 90:e minuten reducerade Brommapojkarna på nytt genom Emma Engström.

Mia Persson gjorde ett mål för Malmö FF och två assist.

Det här betyder att Malmö FF ligger på andra plats i tabellen, och Brommapojkarna är på tolfte plats.

Nästa motstånd för Brommapojkarna är Djurgården. Lagen möts söndag 31 augusti 14.00 på Grimsta IP.

Brommapojkarna–Malmö FF 2–5 (0–4)

Damallsvenskan, Grimsta IP

Mål: 0–1 (11) Självmål, 0–2 (26) Tuva Skoog (Mia Persson), 0–3 (32) Mia Persson (Sara Kanutte Fornes), 0–4 (35) Miljana Ivanovic (Mia Persson), 0–5 (47) Sara Kanutte Fornes, 1–5 (63) Joanna Aalstad Bækkelund, 2–5 (90) Emma Engström.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brommapojkarna: 0-1-4

Malmö FF: 5-0-0

Nästa match:

Brommapojkarna: Djurgårdens IF DFF, hemma, 31 augusti