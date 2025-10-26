Fyra raka segrar för Bayer Leverkusen – efter 2–0 mot Freiburg
Bayer Leverkusen och elfteplacerade Freiburg hade båda en riktigt bra form. Men Bayer Leverkusen vann söndagens möte på BayArena och har därmed fyra raka segrar i Bundesliga. Freiburg däremot fick se sin svit med fem matcher med poäng i rad bruten. Matchen slutade 2–0 (1–0).
Bayern München nästa för Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen tog ledningen i 22:a minuten genom Ernest Poku. Direkt efter pausen ökade Edmond Tapsoba Bayer Leverkusens ledning framspelad av Alex Grimaldo. 2–0-målet blev matchens sista.
Bayer Leverkusen imponerar med fyra segrar och en oavgjord och 11–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Freiburg har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 6–5 i målskillnad.
Lagen möts på nytt på Europa-Park-Stadion den 7 mars.
I nästa match, lördag 1 november möter Bayer Leverkusen Bayern München borta på Allianz Arena 18.30 medan Freiburg spelar borta mot Union Berlin 15.30.
Bayer Leverkusen–Freiburg 2–0 (1–0)
Bundesliga, BayArena
Mål: 1–0 (22) Ernest Poku, 2–0 (52) Edmond Tapsoba (Alex Grimaldo).
Varningar, Bayer Leverkusen: Aleix Garcia. Freiburg: Philipp Lienhart.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Bayer Leverkusen: 4-1-0
Freiburg: 1-3-1
Nästa match:
Bayer Leverkusen: Bayern München, borta, 1 november
Freiburg: Union Berlin, borta, 1 november
