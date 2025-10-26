Fyra raka segrar för Bayer Leverkusen – efter 2–0 mot Freiburg

Bayer Leverkusen segrade – 2–0 mot Freiburg

Bayer Leverkusens femte seger på de senaste sex matcherna

Ernest Poku avgjorde för Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen och elfteplacerade Freiburg hade båda en riktigt bra form. Men Bayer Leverkusen vann söndagens möte på BayArena och har därmed fyra raka segrar i Bundesliga. Freiburg däremot fick se sin svit med fem matcher med poäng i rad bruten. Matchen slutade 2–0 (1–0).

Bayern München nästa för Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen tog ledningen i 22:a minuten genom Ernest Poku. Direkt efter pausen ökade Edmond Tapsoba Bayer Leverkusens ledning framspelad av Alex Grimaldo. 2–0-målet blev matchens sista.

Bayer Leverkusen imponerar med fyra segrar och en oavgjord och 11–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Freiburg har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 6–5 i målskillnad.

Lagen möts på nytt på Europa-Park-Stadion den 7 mars.

I nästa match, lördag 1 november möter Bayer Leverkusen Bayern München borta på Allianz Arena 18.30 medan Freiburg spelar borta mot Union Berlin 15.30.

Bayer Leverkusen–Freiburg 2–0 (1–0)

Bundesliga, BayArena

Mål: 1–0 (22) Ernest Poku, 2–0 (52) Edmond Tapsoba (Alex Grimaldo).

Varningar, Bayer Leverkusen: Aleix Garcia. Freiburg: Philipp Lienhart.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bayer Leverkusen: 4-1-0

Freiburg: 1-3-1

Nästa match:

Bayer Leverkusen: Bayern München, borta, 1 november

Freiburg: Union Berlin, borta, 1 november