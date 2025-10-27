GAIS vann efter stark start mot Brommapojkarna
- GAIS segrade – 2–0 mot Brommapojkarna
- GAIS:s fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Rasmus Niklasson Petrovic avgjorde för GAIS
GAIS tog greppet om matchen före paus och Brommapojkarna lyckades inte resa sig. Matchen på måndagen i Allsvenskan slutade 2–0 (2–0) till bortalaget.
Öster nästa för GAIS
Rasmus Niklasson Petrovic gav gästerna GAIS ledningen i 33:e minuten.
Laget gjorde också 0–2 alldeles före halvtidspausen genom Ibrahim Diabate. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för GAIS med 2–0.
Med två omgångar kvar är Brommapojkarna på tolfte plats i tabellen medan GAIS är på tredje plats.
Söndag 2 november spelar Brommapojkarna borta mot HBK 14.00 och GAIS mot Öster hemma 16.30 på Gamla Ullevi.
Brommapojkarna–GAIS 0–2 (0–2)
Allsvenskan, Grimsta IP
Mål: 0–1 (33) Rasmus Niklasson Petrovic, 0–2 (40) Ibrahim Diabate.
Varningar, Brommapojkarna: Kevin Ackermann, Rasmus Örqvist. GAIS: August Wängberg.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Brommapojkarna: 1-1-3
GAIS: 4-1-0
Nästa match:
Brommapojkarna: Halmstads BK, borta, 2 november
GAIS: Östers IF, hemma, 2 november
