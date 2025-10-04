GAIS vann trots bra andra halvlek av Norrköping

GAIS vann med 2–1 mot Norrköping

Amin Boudri matchvinnare för GAIS

Andra förlusten i rad för Norrköping

Matchen mellan GAIS och Norrköping i Allsvenskan slutade 2–1 (2–0). Hemmalaget GAIS hade greppet i första halvlek och ledde med 2–0 och lyckades hålla undan till seger, trots att Norrköping lyfte sig i andra halvlek.

GAIS–Norrköping – mål för mål

Rasmus Niklasson Petrovic gav GAIS ledningen i 22:a minuten framspelad av William Milovanovic.

Laget gjorde också 2–0 i slutet av första halvleken genom Amin Boudri på pass av Ibrahim Diabate. Moutaz Neffati reducerade för Norrköping på pass av Amadeus Sögaard i 78:e minuten. Fler mål än så blev det inte för Norrköping.

Det här var GAIS:s femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Norrköpings femte uddamålsförlust.

Med fyra omgångar kvar är GAIS på tredje plats i tabellen medan Norrköping är på elfte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Gais med 3–0.

I nästa match möter GAIS Djurgården hemma på söndag 19 oktober 14.00. Norrköping möter Malmö FF lördag 18 oktober 15.00 hemma.

GAIS–Norrköping 2–1 (2–0)

Allsvenskan, Gamla Ullevi

Mål: 1–0 (22) Rasmus Niklasson Petrovic (William Milovanovic), 2–0 (43) Amin Boudri (Ibrahim Diabate), 2–1 (78) Moutaz Neffati (Amadeus Sögaard).

Varningar, GAIS: Matteo de Brienne.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

GAIS: 3-1-1

Norrköping: 1-1-3

Nästa match:

GAIS: Djurgårdens IF, hemma, 19 oktober

Norrköping: Malmö FF, hemma, 18 oktober