Gamla Upsala SK Dam hämtade i kapp underläge och kryssade mot Husqvarna

Kryss mellan Gamla Upsala SK Dam och Husqvarna

Gamla Upsala SK Dam nu femte, Husqvarna på fjärde plats

Elfsborg nästa för Gamla Upsala SK Dam

I halvtid ledde Husqvarna matchen på bortaplan i Elitettan mot Gamla Upsala SK Dam med 1–0. Men i andra halvlek jobbade sig Gamla Upsala SK Dam in i matchen och kvitterade till slut. Matchen slutade 2–2.

Husqvarnas tränare Stefan Jörgensen tyckte så här om matchen:

– Vi tappar ledningen två gånger, det känns tungt och det känns som vi har kontroll på matchen utan att släppa till många farliga lägen. Sedan är GUSK ett bra lag och vi får ändå vara nöjda med fyra poäng efter två matcher.

Gamla Upsala SK Dam–Husqvarna – mål för mål

1–0-målet kom i matchens slutskede, med fyra minuter kvar att spela, när Gamla Upsala SK Dam genom Moa Våglund fick utdelning. Kvitteringen kom i slutminuterna, med en minut kvar att spela när Maja Nilsson slog till och gjorde mål för Husqvarna. Bara en minut senare var det Louise Matsgård som såg till att Gamla Upsala SK Dam tog ledningen.

För hemmalaget betyder resultatet femte plats i tabellen. Husqvarna är på fjärde plats.

Söndag 26 april 14.00 spelar Gamla Upsala SK Dam hemma mot Elfsborg. Husqvarna möter ÖSK hemma på Vapenvallen lördag 25 april 14.00.

Gamla Upsala SK Dam–Husqvarna 2–2 (0–1)

Elitettan, Studenternas

